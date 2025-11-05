Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
Ο σταρ των Bridgerton και Wicked κατακτά τον τίτλο του «Sexiest Man Alive» για το 2025, στη 40ή επέτειο του θεσμού του περιοδικού People
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/04/tzona8an-mpeili-o-pio-se3i-antras-toy-2025-symfwna-me-to-people
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels