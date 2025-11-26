



Ταϊλάνδη: Σφοδρές βροχοπτώσεις προκαλούν σοβαρές πλημμύρες στις νότιες επαρχίες

Πολυήμερη αδιάκοπη βροχή προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη, διαταράσσοντας μεταφορές και τα νοσοκομεία, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

