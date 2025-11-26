



Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης : Οι ηγέτες δεσμεύονται να ενισχύσουν την πολυμέρεια

Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, που συγκεντρώθηκαν στη Λουάντα (Αγκόλα), εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την πρόοδο στην υλοποίηση της επενδυτικής δέσμης Global Gateaway.

