Συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων την Κυριακή στην Ελβετία

notios xtypos

Συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων την Κυριακή στην Ελβετία

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων την Κυριακή στην Ελβετία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι διόρισε αντιπροσωπεία για να συζητήσει με την Ουάσινγκτον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/22/ksekinoun-sunomilies-hpa-oukrania-elvetia-eirhneutiko-sxedio-28-shmeiwn

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις