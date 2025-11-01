



Συμφωνία ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου για το πρόγραμμα SAFE εντός δύο εβδομάδων

Η Κομισιόν δηλώνει αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, ενόψει των εθνικών σχεδίων επανεξοπλισμού των κρατών-μελών

