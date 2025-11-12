Στην Αθήνα αγρότες και κτηνοτρόφοι: Ζητούν αποζημιώσεις για τα πρόβατα που έχασαν λόγω της ευλογιάς
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Κτηνοτροφικό Σύλλογο έχουν θανατωθεί περίσσότερα από 400.000 ζώα
