Σερβία: Κίνδυνος κλεισίματος του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου
Ο πρόεδρος Βούτσιτς προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ανακοινώνει προσωπικές εγγυήσεις προς τις αμερικανικές αρχές
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/25/serbia-kindynos-kleisimatos-toy-megalyteroy-diylisthrioy-petrelaioy
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels