



Σάλος στα Miss Universe για προσβλητικό σχόλιο σε βάρος της Μεξικανής διαγωνιζόμενης

Ο Ταϊλανδός πρόεδρος της επιτροπής των καλλιστείων ζήτησε δακρυσμένος συγγνώμη αλλά αρνείται ότι χαρακτήρισε την διαγωνιζόμενη «χοντροκέφαλη»

