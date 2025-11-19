Ρωσικά drone έπληξαν την αίθουσα ειδήσεων της ουκρανικής δημόσιας τηλεόρασης στο Ντνίπρο
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας καταιγισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ντνίπρο
