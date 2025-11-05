Πώς φιλορώσοι παράγοντες τροφοδοτούν ψεύτικες υπογραφές και ψευδείς ειδήσεις

notios xtypos

Πώς φιλορώσοι παράγοντες τροφοδοτούν ψεύτικες υπογραφές και ψευδείς ειδήσεις

Πώς φιλορώσοι παράγοντες τροφοδοτούν ψεύτικες υπογραφές και ψευδείς ειδήσεις

Φιλορώσοι δρώντες πλαστογραφούν υπογραφές δημοσιογράφων και στήνουν ψεύτικες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες για να ενισχύσουν την παραπληροφόρηση και να δώσουν αξιοπιστία σε ψευδείς αφηγήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/04/pws-filorwsoi-paragontes-trofodotoyn-pseytikes-ypografes-kai-pseydeis-eidhseis

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις