



Πόλεμος στην Ουκρανία, κόστος ζωής και κλίμα: Ποιες προκλήσεις είναι πιο επείγουσες για τους Ευρωπαίους και γιατί;

Εν μέσω διολισθαίνουσας αισιοδοξίας για το μέλλον της ΕΕ, σχεδόν οι μισοί πολίτες της πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει η κορυφαία πρόκληση του μπλοκ, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται δουλειά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/24/polemos-sthn-oykrania-kostos-zwhs-kai-klima-poies-proklhseis-einai-pio-epeigoyses-gia-to

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή