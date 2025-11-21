



«Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια των παιδιών μας» επιμένει ο Γάλλος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Έντονη κριτική

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ιδιαίτερα Γερμανοί και Δανοί, έχουν δηλώσει ενώπιον ο στρατός πρέπει να είναι «έτοιμος για μια σύγκρουση σε τρία ή τέσσερα χρόνια» με τη Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/20/prepei-na-apodexthoume-tin-apoleia-ton-paidion-maw-epimenei-o-gallos-arxigos-geetha

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή