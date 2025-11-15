Πολωνία: Νέα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Λευκορωσία

notios xtypos

Πολωνία: Νέα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πολωνία: Νέα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Ενισχύεται η άμυνα απέναντι σε υβριδικές απειλές, ενώ δύο συνοριακές διόδοι επαναλειτουργούν με περιορισμούς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/14/polwnia-nea-metra-asfaleias-sta-synora-me-th-leykorwsia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις