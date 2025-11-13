Παίκτες γκάιντας στη Μελβούρνη σπάνε παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας AC/DC
Εκατοντάδες μουσικοί της γκάιντας στη Μελβούρνη, Αυστραλία, κατέρριψαν παγκόσμιο ρεκόρ με το «It’s a Long Way to the Top» των AC/DC πριν την 1η συναυλία τους μετά από 10 χρόνια
