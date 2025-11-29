



Ο Τραμπ προαναγγέλλει χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα κατά των διακινητών ναρκωτικών

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, οι ΗΠΑ έχουν μειώσει τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή κατά 85% με επιθέσεις που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 80 νεκρούς από τον Σεπτέμβριο

