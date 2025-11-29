Ο σταυρός κορυφής του Zugspitze επιστρέφει μετά από πλήρη αποκατάσταση
Ο αποκατεστημένος σταυρός κορυφής στη Ζουγκσπίτσε επιστρέφει, μετά από επιχρύσωση με φύλλο χρυσού και νέα μέτρα προστασίας από φθορές επισκεπτών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/28/germanys-restored-zugspitze-summit-cross-returns-following-a-complete-restoration
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels