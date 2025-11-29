



Ο σταυρός κορυφής του Zugspitze επιστρέφει μετά από πλήρη αποκατάσταση

Ο αποκατεστημένος σταυρός κορυφής στη Ζουγκσπίτσε επιστρέφει, μετά από επιχρύσωση με φύλλο χρυσού και νέα μέτρα προστασίας από φθορές επισκεπτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/28/germanys-restored-zugspitze-summit-cross-returns-following-a-complete-restoration

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή