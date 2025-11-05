



Ο κόσμος οδεύει προς την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,8°C, καθώς η έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι οι δεσμεύσεις για το κλίμα οριακά μετακινούν τη βελόνα

Μια νέα έκθεση του ΟΗΕ εξετάζει το χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων των χωρών για το κλίμα και των παγκόσμιων στόχων για τις εκπομπές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/04/o-kosmos-odeyei-pros-thn-ay3hsh-ths-8ermokrasias-kata-28c-ka8ws-h-ek8esh-toy-ohe-apokal

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή