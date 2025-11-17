



Ο Β. Ζελένσκι στην Αθήνα: Υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/16/zelesni-eyxaristoyme-sthrixh-energeiako-tomea

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή