



Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για το δάνειο αποζημιώσεων για την Ουκρανία καθώς ο χρόνος τελειώνει

Περιέγραψε ένα σχέδιο Β για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε περίπτωση αποτυχίας του δανείου αποζημιώσεων που συνδέεται με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Το δάνειο εξακολουθεί να θεωρείται η καλύτερη επιλογή για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, ακόμη και αν το Βέλγιο παίξει σκληρό παιχνίδι.

