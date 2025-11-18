



Ουκρανία: Μακρόν και Ζελένσκι επισημοποιούν την πιθανή αγορά 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale

H συμφωνία εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, σύμφωνα με το Παρίσι – Θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλο γαλλικό εξοπλισμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/17/oukrania-makron-zelenski-epishmopoioun-pithanh-agora-100-maxhtikwn-aeroskafwn-rafale

