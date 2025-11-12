Ουκρανία: Εορτασμοί για τα τρία χρόνια από την απελευθέρωση της Χερσώνας
Προτεραιότητα η άμυνα της περιφέρειας, το μήνυμα Ζελένσκι
