



Ουζμπεκιστάν και ΗΠΑ σε στρατηγική συμφωνία επενδύσεων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την συνάντηση Μιρζιγιάγιεφ – Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η χώρα της Κεντρικής Ασίας θα προχωρήσει στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάθος δεκαετίας. Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής C5+1 την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/08/oyzmpekistan-kai-hpa-se-strathgikh-symfwnia-ependysewn-anw-twn-100-disekatommyriwn-dolariw

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή