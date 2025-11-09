Ουζμπεκιστάν και ΗΠΑ σε στρατηγική συμφωνία επενδύσεων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων…

Ουζμπεκιστάν και ΗΠΑ σε στρατηγική συμφωνία επενδύσεων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την συνάντηση Μιρζιγιάγιεφ – Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η χώρα της Κεντρικής Ασίας θα προχωρήσει στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάθος δεκαετίας. Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής C5+1 την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο.

