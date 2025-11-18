



Οι Κήποι του Τίβολι στην Κοπεγχάγη ανοίγουν τη χριστουγεννιάτικη σεζόν με πάνω από 1 εκατ. λαμπάκια

Οι Κήποι Τίβολι στην Κοπεγχάγη άνοιξαν την εορταστική περίοδο: σε 11 ημέρες από το Halloween, με πάνω από ένα εκατομμύριο φώτα. Διαρκεί έως αρχές Ιανουαρίου.

