Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Ελλάδα με αγκάλιασε – Εξαιρετικές οι εγκαταστάσεις στο TELEKOM CENTER ATHENS

Με σημαντικές αναμετρήσεις και την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Νόβακ Τζόκοβιτς την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, συνεχίζεται το Hellenic Championship ATP 250 στο Telecom Center των εγκαταστάσεων του TELEKOM CENTER ATHENS. Ο Σέρβος θρύλος του τένις με 100 τίτλους καριέρας και περισσότερες από 1.100 νίκες παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του ATP 250 που φιλοξενεί η Ελλάδα.

Ο Τζόκοβιτς λίγο πριν τον πρώτο του αγώνα, μίλησε αποκλειστικά στο CNN Greece, για το τουρνουά, τις εντυπώσεις του από τις εγκαταστάσεις του TELEKOM CENTER ATHENS, την ελπίδα του το τουρνουά να φέρει περισσότερα παιδιά στο τένις αλλά και για τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα μετά την μόνιμη εγκατάστασή τους πλέον στη χώρα μας με την οικογένειά του.

