Νίκος Τζώτζος: Ένας ταπεινός πρωταθλητής kick boxing αφηγείται ιστορίες από το ρινγκ





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο 19ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με το Νίκο Τζώτζο, επαγγελματία αθλητή του κικ μπόξινγκ και παγκόσμιο πρωταθλητή.

Σε μια κουβέντα από τα βάθη της ψυχής ο Νίκος ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα του. Την ταπεινότητά του και την πειθαρχία του. Με προπονητή τον πατέρα του, ο Νίκος έχει φτάσει πολύ ψηλά στο κικ μπόξινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι νιώθει πριν από έναν αγώνα; Ο πόνος από τα χτυπήματα είναι μέρος της εμπειρίας; Πόσο τελικά αντέχει κάποιος μέσα σε ένα ρινγκ;

Είναι τα μαχητικά σπορ ασφαλή για ένα παιδί και τι χρειάζεται για να φτάσει κάνεις σε διεθνές επίπεδο σε αυτό το άθλημα;

Μια κατάθεση ψυχής από έναν αθλητή, για τον οποίο τα μαχητικά σπορ είναι οικογενειακή υπόθεση.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #vathospsixis #actforearth

Πηγή