Νίκος Τζώτζος: Ένας ταπεινός πρωταθλητής kick boxing αφηγείται ιστορίες από το ρινγκ

Στο 19ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με το Νίκο Τζώτζο, επαγγελματία αθλητή του κικ μπόξινγκ και παγκόσμιο πρωταθλητή.
Σε μια κουβέντα από τα βάθη της ψυχής ο Νίκος ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα του. Την ταπεινότητά του και την πειθαρχία του. Με προπονητή τον πατέρα του, ο Νίκος έχει φτάσει πολύ ψηλά στο κικ μπόξινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τι νιώθει πριν από έναν αγώνα; Ο πόνος από τα χτυπήματα είναι μέρος της εμπειρίας; Πόσο τελικά αντέχει κάποιος μέσα σε ένα ρινγκ;
Είναι τα μαχητικά σπορ ασφαλή για ένα παιδί και τι χρειάζεται για να φτάσει κάνεις σε διεθνές επίπεδο σε αυτό το άθλημα;
Μια κατάθεση ψυχής από έναν αθλητή, για τον οποίο τα μαχητικά σπορ είναι οικογενειακή υπόθεση.
