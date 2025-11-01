



Μικροσκοπικό πόνι γίνεται ατραξιόν σε καταφύγιο ζώων

Η Παμ, που θεωρείται το μικρότερο πόνι Σέτλαντ που έχει γεννηθεί ποτέ σε βρετανική φάρμα διάσωσης, μαγεύει τους πάντες με την παιχνιδιάρικη ενέργειά της και το μικροσκοπικό της κορμί

