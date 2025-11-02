Μετά από 20 χρόνια προετοιμασίας, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ανοίγει επίσημα τις πύλες του
Το έργο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (862 εκατ. ευρώ), είναι ένα μνημειώδες μουσείο αφιερωμένο στον σπουδαίο αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου
