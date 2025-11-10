



Μαζικό μπλακ άουτ σε Κίεβο και Χάρκοβο μετά από συνδυασμένη ρωσική επίθεση

Μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία άφησαν χιλιάδες χωρίς ρεύμα στο Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες περιοχές, ενώ η Ουκρανία προειδοποιεί για κινδύνους στην πυρηνική ασφάλεια

