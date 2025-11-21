Λ. Β. Βιλδιρίδη: Το ΕΣΥ δεν είναι στατικό, εξελίσσεται – Προσπαθούμε να μην συνταξιοδοτηθεί





Το ΕΣΥ δεν είναι στατικό, εξελίσσεται και μαζί με αυτό, εξελίσσονται οι ανάγκες των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην πιο ώριμη και δυναμική του φάση, καθώς διανύει την περίοδο του εκσυγχρονισμού και της αναδιαμόρφωσης.

Και παρότι έχει συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια του, καταβάλλουμε προσπάθειες, ώστε να μην συνταξιοδοτηθεί.

Αυτό υποστηρίζει η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας στο υπ. Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η οποία μιλάει στο CNN Greece, για όλες τις μεταρρυθμίσεις που τρέχουν στο υπουργείο σήμερα, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα του εθνικού συστήματος υγείας.

