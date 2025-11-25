



Λισαβόνα: Μπήκε σε ρυθμούς γιορτών με γιγάντιο δέντρο και πυροτεχνήματα

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στη Λισαβόνα για το άναμμα των χριστουγεννιάτικων φώτων, με πυροτεχνήματα στο γιγαντιαίο δέντρο και στολίδια σε δρόμους και τραμ στην πρωτεύουσα.

