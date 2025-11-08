Λευκός Οίκος: Πέντε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας συνάντησαν τον Τραμπ – Στόχος οι σπάνιες γαίες
Ο Τραμπ φιλοξένησε τους ηγέτες του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν στον Λευκό Οίκο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/07/leykos-oikos-pente-igetes-xoron-tis-kentrikis-asias-sinantisan-tramp-stoxos-spanies-gaies
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels