Λευκός Οίκος: Πέντε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας συνάντησαν τον Τραμπ – Στόχος οι σπάνιες γαίες

notios xtypos

Λευκός Οίκος: Πέντε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας συνάντησαν τον Τραμπ - Στόχος οι σπάνιες γαίες

Λευκός Οίκος: Πέντε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας συνάντησαν τον Τραμπ – Στόχος οι σπάνιες γαίες

Ο Τραμπ φιλοξένησε τους ηγέτες του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν στον Λευκό Οίκο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/07/leykos-oikos-pente-igetes-xoron-tis-kentrikis-asias-sinantisan-tramp-stoxos-spanies-gaies

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις