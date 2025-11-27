Κωνσταντινούπολη: Φωτοσφίνη από φυτοφάρμακο η πιθανή αιτία θανάτου τετραμελούς οικογένειας τουριστών
Έντεκα συλλήψεις και κλείσιμο του ξενοδοχείου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/26/kwnstantinoypolh-fwtosfinh-apo-fytofarmako-h-pi8anh-aitia-8anatoy-tetrameloys-oikogeneias
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels