Καταιγίδα Κλαούντια: Σοβαρές πλημμύρες στην Ουαλία – Μία γυναίκα νεκρή στην Πορτογαλία

notios xtypos

Καταιγίδα Κλαούντια: Σοβαρές πλημμύρες στην Ουαλία - Μία γυναίκα νεκρή στην Πορτογαλία

Καταιγίδα Κλαούντια: Σοβαρές πλημμύρες στην Ουαλία – Μία γυναίκα νεκρή στην Πορτογαλία

85χρονη Βρετανίδα σκοτώθηκε λόγω σφοδρών ανέμων σε κάμπινγκ στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/15/claudia-monmouth-plimmires-nekri-ginaika-stin-albufeira-tis-portugal

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις