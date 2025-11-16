Καταιγίδα Κλαούντια: Σοβαρές πλημμύρες στην Ουαλία – Μία γυναίκα νεκρή στην Πορτογαλία
85χρονη Βρετανίδα σκοτώθηκε λόγω σφοδρών ανέμων σε κάμπινγκ στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/15/claudia-monmouth-plimmires-nekri-ginaika-stin-albufeira-tis-portugal
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels