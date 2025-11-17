



Καγκελάριος Μερτς: «Το μέλλον του κόσμου θα αποφασιστεί στην Ευρώπη»

Στην ομιλία του στην Ημέρα της Γερμανίας το Σάββατο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) πήρε σαφείς αποστάσεις από το AfD και τόνισε τη σημασία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

