



Ισχυρή ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ με την ExxonMobil στο τιμόνι

Η συμφωνία υπογράφηκε σήμερα, στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), παρουσία ανώτατων κυβερνητικών και εταιρικών στελεχών

