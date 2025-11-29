Ιστορικό κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στη Νίκαια Βιθυνίας

notios xtypos

Ιστορικό κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στη Νίκαια Βιθυνίας

Ιστορικό κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στη Νίκαια Βιθυνίας

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για την 1.700η επέτειο από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/28/koino-proskynhma-oikoymenikos-patriarxhs-papas-nikai-bithynias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις