Ιστορικό κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στη Νίκαια Βιθυνίας
Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για την 1.700η επέτειο από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/28/koino-proskynhma-oikoymenikos-patriarxhs-papas-nikai-bithynias
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels