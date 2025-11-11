Ινδία – Νέο Δελχί: Έκρηξη αυτοκινήτου με πολλούς νεκρούς κοντά στο Κόκκινο Φρούριο
Πρώην αυτοκρατορικό παλάτι, το Κόκκινο Φρούριο αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της ινδικής πρωτεύουσας
