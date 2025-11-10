Θανατηφόρα καταιγίδα στην Τενερίφη: Τρεις νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι
Τα Κανάρια Νησιά παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού για παράκτια φαινόμενα, με κύματα ύψους έως και τεσσάρων μέτρων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/09/8anathfora-kataigida-sthn-tenerifh-treis-nekroi-traymaties-kai-agnooymenoi
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels