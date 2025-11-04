



Η τέχνη του χρόνου: Η Γενεύη τιμά τον κόσμο της ωρολογοποιίας ενόψει των βραβείων GPHG

Η ομορφιά και η δεξιοτεχνία της ωρολογοποιίας εξυμνούνται στο Musée d’Art et d’Histoire της Γενεύης σε μια νέα έκθεση που επιμελήθηκε το Grand Prix d’Horologerie de Geneve ενόψει της ετήσιας τελετής απονομής του στις 13 Νοεμβρίου.

