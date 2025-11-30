



Η Ρωσία εκτοξεύει 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ολονύκτια επίθεση στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί στο Κίεβο

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου – Πέρα από τα τρία θύματα είχαμε και δεκάδες τραυματίες, ενώ μισό εκατομμύριο άνθρωποι ξύπνησαν το πρωί του Σαββάτου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Κίεβο

