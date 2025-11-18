



Η Ρωσία έπληξε τάνκερ υπό τουρκική σημαία κοντά στην Οδησσό – Στις φλόγες το πλοίο

Και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τουρκική πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/17/rwsia-eplhkse-tanker-tourkikh-shmaia-odhsso-floges-ploio

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή