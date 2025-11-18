Η Ρενέ Ζελβέγκερ αποκάλυψε νέο άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς στο Λονδίνο
Η Ρενέ Ζελβέγκερ αποκάλυψε νέο άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς στο Λονδίνο, που προστίθεται στις εμβληματικές μορφές της διαδρομής Scenes in the Square.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/17/no-comment-agalma-tis-bridget-jones
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels