



Η Ουκρανία δημοσιεύει βίντεο που δείχνει ναυτικά ντρόουνς να χτυπούν ρωσικά τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας λένε ότι εγχώρια ναυτικά drones έπληξαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/29/h-oykrania-dhmosieyei-binteo-poy-deixnei-naytika-ntrooyns-na-xtypoyn-rwsika-tanker-sth-may

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή