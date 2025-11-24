Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Σατούρα στην περιοχή της Μόσχας
Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία άφησαν πίσω τους τουλάχιστον έξι νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες, με εκτοξεύσεις 98 μη επανδρωμένων αεροσκαφών
