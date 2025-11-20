



Η Λιθουανία ανοίγει ξανά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία

Η απόφαση αναμένεται να διευκολύνει την επιστροφή των λιθουανικών φορτηγών που είχαν εγκλωβιστεί στη Λευκορωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/19/lithouania-anoigei-ksana-sunoriaka-perasmata-leukorwsia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή