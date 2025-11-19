



Η ΕΕ ζητά θέση στο αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα του Ντόναλντ Τραμπ

Η Ντούμπραβκα Σούιτσα υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, ως βασικός χορηγός και γείτονας των παλαιστινιακών εδαφών, πρέπει να συμμετάσχει στην επιτροπή για την ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη της Γάζας

