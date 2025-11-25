



Η ΕΕ επιβεβαιώνει συνεισφορά 82 εκατ. ευρώ προς την Παλαιστινιακή Αρχή για σταθεροποίηση στη Δυτική Όχθη

Στο μικροσκόπιο το «Ταμείο Μαρτύρων» – Το αίτημα για αποδέσμευση παρακρατημένων εσόδων ύψους 4 δισ. δολαρίων από το Ισραήλ

