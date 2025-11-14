



Η Γερμανία αναμορφώνει τη στρατιωτική θητεία: εθελοντική αλλά με αυστηρή προετοιμασία

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι οι άνδρες θα υποχρεούνται να εγγραφούν, με προτεραιότητα στην εθελοντική θητεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/13/h-katata3h-arxizei-se-ena-mhna-etsi-8a-einai-h-nea-stratiwtikh-8hteia-ths-germanias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή