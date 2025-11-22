Η Αυστρία ανοίγει την εορταστική περίοδο με το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Σάλτσμπουργκ

notios xtypos

Η Αυστρία ανοίγει την εορταστική περίοδο με το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Σάλτσμπουργκ

Η Αυστρία ανοίγει την εορταστική περίοδο με το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Σάλτσμπουργκ

Αυξημένη ασφάλεια μετά την έναρξη δίκης υπόπτου για σχεδιασμό επιθέσεων – 1,5 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/21/h-aystria-anoigei-thn-eortastikh-periodo-me-to-xristoygenniatiko-pazari-toy-saltsmpoyrgk

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις