



Επίτροπος Μετανάστευσης: Συνομιλίες «ακόμα και με τους Ταλιμπάν» για το μεταναστευτικό

Η ΕΕ οφείλει να συνομιλήσει ακόμα και με καθεστώτα που δεν αναγνωρίζει σε τεχνικό επίπεδο για τους επαναπατρισμούς μεταναστών δηλώνει σε συνέντευξή του στο euronews ο επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/27/epitropos-metanasteyshs-synomilies-akoma-kai-me-talimpan-gia-metanastes

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή